Jandarma’dan evde kalan çocuklara hediye

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, bu sene de "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve "Trafikte her yıl daha iyiye" sloganıyla kutlanıyor. Bu kapsamda, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerince korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar ziyaret edildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara tişört, maske, düdük, şapka ve kitap hediye edilirken, trafik haftası hakkında da bilgiler verildi.



