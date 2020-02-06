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Jandarmadan Extacy operasyonu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada parçalar halinde satışa hazır toplam 108 adet extacy hap ele geçirildi.Kütahya Valiliği’nden yapılan açıklamada, ”İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Simav ilçesi Yeşilova Mahallesi Eynal Kaplıcaları’nda N.K.

Jandarmadan Extacy operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada parçalar halinde satışa hazır toplam 108 adet extacy hap ele geçirildi.
Kütahya Valiliği’nden yapılan açıklamada, ”İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Simav ilçesi Yeşilova Mahallesi Eynal Kaplıcaları’nda N.K. isimli şahsın İzmir’den getirdiği uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ticaretini yaptığı duyumu alınmış, arama kararına istinaden N.K. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada iki ayrı kağıda sarılmış parçalar halinde ve satışa hazır toplam 108 adet extacy hap ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Simav Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmış olup, şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

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Merkez
Kale Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
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