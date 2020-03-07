YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Jandarmadan gece denetimi

Jandarmadan gece denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 07.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 mahalledeki umuma açık yerlerde gece denetimi yaptı.Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez ve Sart Karakol Komutanlı ekipleri, Durasıllı, Sart ve Mersindere Mahallelerinde 8 umuma açık eğlence yerlerine eş zamanlı denetim yaptı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 mahalledeki umuma açık yerlerde gece denetimi yaptı.
Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez ve Sart Karakol Komutanlı ekipleri, Durasıllı, Sart ve Mersindere Mahallelerinde 8 umuma açık eğlence yerlerine eş zamanlı denetim yaptı. Salihli İlçe Tarım ve Orman ile Toplum Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan denetimde 7 işletmeye 3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına aykırılıktan, 5 işletmeye ise 1774 sayılı kimlik bildirmeme kanuna muhalefetten toplam 1496 lira idari para cezası, 2 işletmeye 4207 sayılı kanun kapsamında kapalı alanda sigara içmekten toplam 5 bin 200 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Denetimlerde 379 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Manisa Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
13:26
İkindi
16:41
Akşam
19:16
Yatsı
20:32

İlginizi Çekebilir

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.