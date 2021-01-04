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Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi

SAKARYA HABERLERİ  | 04.01.2021 15:16 | Son Güncelleme

Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl'de görevi nedeniyle kente gelemeyen Piyade Astsubay Mehmet Mermer'in oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Mermer, Pamukova'da dedesinde kalan 3 yaşındaki oğlu Çınar'ın doğum gününe görevi nedeniyle gelemediği için Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığındaki arkadaşlarından yardım istedi.

Mermer'in isteğini kabul eden Pamukova İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Tekin, oğluna Bingöl'den gönderdiği hediyeyi ve yaptırdığı doğum günü pastasını alıp küçük Çınar'ın yaşadığı eve gitti.

Annesi Neslişah Mermer ile kapıyı açan Çınar Mermer, karşısında jandarmayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Çınar, doğum günü pastasındaki mumları üfleyip babasından gelen hediyeyi aldı.

Sürpriz karşısında duygulanan anne Mermer, Tekin'e teşekkür etti.

Muharrem Tekin, yaptığı açıklamada, vatan görevindekiler kadar onları evlerinde bekleyen ailelerin de büyük özveri gösterdiğini belirterek, "Bizler de onların hasretlerini biraz olsun dindirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

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