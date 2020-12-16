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Jandarmadan HES kodu kontrolü

SAMSUN HABERLERİ  | 16.12.2020 11:28 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı kırsal mahallelerden pazar yerine gelen vatandaşlara HES kodu uygulaması yaptı.Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı denetimler sürdürüyor.

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı kırsal mahallelerden pazar yerine gelen vatandaşlara HES kodu uygulaması yaptı.
Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı denetimler sürdürüyor. Uygulamada durdurulan sürücüler kontrollerin yapılmasının son derece olumlu olduğunu, bazen semptom gösterilmeden bu hastalık taşınabildigini dile getirerek kontroller sürmesi gerektiğini söylediler.
Jandarma ekipleri ilçe girişindeki kontrol noktasında kırsal mahallelerden pazar yerine gelen vatandaşlara HES kodu sorgulaması yaparak, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

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