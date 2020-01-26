YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ uygulaması

Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ uygulaması

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde ’Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ uygulaması

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde ’Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama esnasında 10 bin 574 kişiye GBT uygulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; günübirlik kiralanan evlerin ve araç kiralama firmalarının kayıtlarının tetkik edilmesi, öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında öğrenci ibaresi bulunduran yerlerin kontrol edilmesi maksadıyla; 6 aşamalı olarak icra edilen "Türkiye Huzur ve Güven) uygulaması 104 yol kontrol arama noktası, 433 umuma açık yer, 68 günübirlik kiralanan yer ve 8 kiralık araç firmasında yapılan uygulama neticesinde 10 bin 574 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda 1 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 43 şahıs yakalandı. Yakalan 11 şahsa adli ve idari işlem yapılmış bin 919 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarmanın trafik uygulamasında 5 bin 94 araç kontrol edilmiş, 143 araca 79 bin 635 TL idari para cezası uygulanmış, 65 araç trafikten men edilmiş, arama kaydı bulunan 4 araç yakalandı. Uygulama esnasında jandarma ekipleri 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 mermi veya fişek, 10 bin 230 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ uygulaması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Burhaniye’de çölyaklılar glutensiz undan börek, helva yapmayı öğrendiBurhaniye’de çölyaklılar glutensiz undan börek, helva yapmayı öğrendi
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralıOtomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:49
Sabah
08:15
Öğle
13:26
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Alp Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.