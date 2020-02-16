YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ’Huzur ve Güven’ uygulamasında, aranan 8 kişi yakalandı.

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ’Huzur ve Güven’ uygulamasında, aranan 8 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri trafik uygulamasında da 4 aracı trafikten men etti.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzeni ve huzurunun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, suç işleme niyetindeki şahısların caydırılması ve aranan şahısların yakalanması maksadıyla çalışmalar yaptı. 245 personelin katılımı ile yapılan yol kontrol uygulamasında 4 bin 532 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 3’ü gözaltına alındı. 10 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, 2 bin 854 TL idari para cezası uyguladı.
Jandarma ekipleri trafik uygulamasında bin 483 araç kontrol edilirken, 21 araca 8 bin 20 TL idari para cezası kesildi. 4 araç trafikten men edilirken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 31 mermi ve fişek ele geçirildi.

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı

Bursa’da alışveriş izdihamı

Bursa’da alışveriş izdihamı

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:30
Sabah
07:54
Öğle
13:28
İkindi
16:23
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Balkır Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.