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Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ Uygulaması

19.01.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekiplerince ’Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı.

Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ Uygulaması

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, KOM, TEM, Siber Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’ çerçevesinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda Huzur ve Güven Uygulaması yaptı.

Uygulamada öğrenci servisleri kontrol edilirken öğrencilere ise ’İnternetin Güvenli Kullanımı’, ’Siber Zorbalık’ ve ’Akran Zorbalığı’ konularında bilgilendirme yapıldı.
Faaliyette ayrıca öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

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