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Jandarmadan İzmir genelinde trafik uygulaması

İZMİR HABERLERİ  | 14.02.2020 13:12 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, İzmir genelinde “Türkiye Genel Trafik Uygulaması” kapsamında emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Jandarmadan İzmir genelinde trafik uygulaması

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, İzmir genelinde “Türkiye Genel Trafik Uygulaması” kapsamında emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 453 kişiye idari para ceza karar tutanağı tanzim edildi.
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla İzmir İl Jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında gözlemlenen emniyet kemeri kullanmama, araçla seyir halindeyken cep telefonu kullanmagibi ihlallerin önlenmesi "Türkiye Genel Trafik Uygulaması" kapsamında trafik denetim faaliyeti icra edildi. Denetimler esnasında bahse konu kuralları ihlal ettiği tespit edilen 453 sürücü/yolcu hakkında ve toplamda 131 bin 26TL trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

Jandarmadan İzmir genelinde trafik uygulaması

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