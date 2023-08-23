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Jandarmadan kaçak elektronik sigara operasyonu

23.08.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma 16 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, bir şahsın iş yerinde kaçak ürünler bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. K.K. isimli şahsın iş yerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptığı aramada 16 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularken, şahıs ve iş yeri hakkında adli işlemler başlatıldı.

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