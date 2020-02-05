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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından önceden belirlenen bir adrese yapılan operasyonda 17 litre kaçak içki ele geçirildi.Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Ekipleri tarafından kaçak içki satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından önceden belirlenen bir adrese yapılan operasyonda 17 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Ekipleri tarafından kaçak içki satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda farklı markalarda 17 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla alakalı olduğu düşünülen S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sahıs S.K.’nın Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Ayan Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Şahin Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Karaevli Eczanesi
Suleymanpasa
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