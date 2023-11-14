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Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu

14.11.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de jandarma ekiplerince 2 şüphelinin araçlarında yapılan aramada, kaçak yollardan temin ettikleri öğrenilen 55 adet elektronik sigara ile çeşitli markalara ait 110 paket sigara ele geçirildi.

Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Tepebaşı ilçesinde 2 şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği elektronik sigaraları satacağı bilgisini aldı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda şüpheli şahısların araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramda 55 adet kaçak elektronik sigara ve çeşitli markalara ait 110 paket sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheliler hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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