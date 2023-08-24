YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

24.08.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da jandarmanın bir ikamete düzenlediği operasyonda, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir evde ruhsatsız tüfek ve tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, ikamete yönelik bir süre yaptıkları takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Aksaray Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda S.K. ve A.K. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet tabanca fişeği ve 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkıOsmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkı
Bodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldiBodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi
Ardahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildiArdahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
05:59
Öğle
12:51
İkindi
16:34
Akşam
19:34
Yatsı
20:57

Aksaray Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Sağlik eczanesi
Ortakoy
Umut eczanesi
Merkez
Bekmezci eczanesi
Merkez
Ileri eczanesi
Merkez
Yeni ağaören eczanesi
Agacoren
Bariş eczanesi
Merkez
Eskil eczanesi
Eskil
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.