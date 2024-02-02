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Jandarmadan kaçakçılara geçit yok

İHA İHA
02.02.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Jandarma ekipleri Erzurum’un Oltu ilçesinde 100 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Jandarmadan kaçakçılara geçit yok

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında; Oltu ilçesinde yapılan arama faaliyeti sonucu, 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet elektronik sigara dolum makinası, 1 adet terazi, 2 adet manuel yaylı sistem sigara dolum makinası, 50 adet küçük sigara doldurma aparatı, 100 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 250 bin adet boş makaron, 50 kg. nargile tütünü, 500 adet likit filtre, 150 kg. kıyılmış tütün, 100 adet kesilmiş bandrol, 80 adet puro, 50 bin adet filtre, 20 bin adet sigara paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kaçakçılık ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir.” denildi.

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