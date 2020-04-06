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Jandarmadan kaçarken dereye atlayan şahsın cesedi bulundu

TRABZON HABERLERİ  | 06.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde, jandarmadan kaçarken dereye atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.Araklı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ufuk T.’yi (33) yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarmadan kaçarken dereye atlayan şahsın cesedi bulundu

Trabzon’un Araklı ilçesinde, jandarmadan kaçarken dereye atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
Araklı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ufuk T.’yi (33) yakalamak için çalışma başlattı. Araklı-Bayburt yolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolünde havaya ateş açarak Ufuk T.’ye "teslim ol" çağrısında bulunan jandarma güçleri, şahsı ikna edemedi. Jandarmadan kaçabilmek için son çare olarak gece karanlığında kendisini Karadere’nin akıntısına bırakan Ufuk T.’nin, günün aydınlanmasıyla derede cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla dereden cansız bedeni çıkarılan Ufuk T., Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Ayla Eczanesi
Ortahisar
Enis Eczanesi
Ortahisar
Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Kaya Eczanesi
Ortahisar
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Gül Eczanesi
Akcaabat
Atacan Eczanesi
Arakli
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