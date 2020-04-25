YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 25.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın dur ihtarına uymayan 2 şüpheli, kaza yapınca yakayı ele verdi.Olay saat 16.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi.

Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın dur ihtarına uymayan 2 şüpheli, kaza yapınca yakayı ele verdi.
Olay saat 16.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ABU 884 plakalı motosiklet sürücüsü M.Ç. ve arkada oturan arkadaşı M.Y., Kirazlı Mahallesi’nde jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında Kuşadası polisine bilgi veren Jandarma ekipleri motosikletin peşini bir an olsun bırakmadı. Harekete geçen polisler Kirazlı yolunu trafiğe kapattı. Motosiklet sürücüsü kaygan zeminde virajı alamayarak kaza yaptı. Jandarma ekipleri ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç. ve M.Y.’nin 1 hafta önce cezaevinden çıktığı ve İzmir’in Selçuk ilçesinden geldikleri öğrenildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından her iki şüpheliye cezai işlem uygulandı. Ehliyetsiz sürücüye de ayrıca idari para cezası yazıldı.

Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Fırsatçılara sıkı takip

Fırsatçılara sıkı takip

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Aydın Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
20:00
Yatsı
21:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Ertaş Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Aydın’da sesiz kutlama

Aydın’da sesiz kutlama

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Söke Belediyesi’nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Söke Belediyesi’nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.