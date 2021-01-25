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Jandarmadan kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

25.01.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de 226 kadına, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.2021 yılı eğitim planı kapsamında Jandarma ekipleri, hizmet içi eğitim faaliyetlerin yanı sıra sorumluluk sahalarında bulunan işletmeler bünyesinde çalışan kadın vatandaşlara KADES (Kadın Destek Uygulaması) uygulamasının tanıtımını yaparak, kadınları 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu hakkında bilgilendirmeler yapıyor.Jandarma ekipleri Ocak ayında; Eceabat, Gelibolu, Biga ve Lapseki ilçelerindeki işletmeleri ziyaret ederek toplam 226 kadına şiddete maruz kaldıklarında tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve şiddete uğradıklarında nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği her ay ilçe ziyaretlerine devam ederek, sorumluluk sahasındaki tüm kadınlara ulaşmayı hedefliyor.

Çanakkale’de 226 kadına, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
2021 yılı eğitim planı kapsamında Jandarma ekipleri, hizmet içi eğitim faaliyetlerin yanı sıra sorumluluk sahalarında bulunan işletmeler bünyesinde çalışan kadın vatandaşlara KADES (Kadın Destek Uygulaması) uygulamasının tanıtımını yaparak, kadınları 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu hakkında bilgilendirmeler yapıyor.
Jandarma ekipleri Ocak ayında; Eceabat, Gelibolu, Biga ve Lapseki ilçelerindeki işletmeleri ziyaret ederek toplam 226 kadına şiddete maruz kaldıklarında tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve şiddete uğradıklarında nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği her ay ilçe ziyaretlerine devam ederek, sorumluluk sahasındaki tüm kadınlara ulaşmayı hedefliyor.

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