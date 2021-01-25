Jandarmadan kan bağışı desteği

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personelince, Kızılay’a kan bağışı desteğinde bulunulduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla kan ve kan ürünleri stoklarının düşmesi sebebiyle Mersin İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında Kızılay Kan Merkezi tarafından Jandarma personelinin katılımı ile kan bağışı faaliyeti düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer jandarma personelinin katılımı ile düzenlenen kan bağışı faaliyeti sonucunda toplam 212 ünite kan bağışı yapıldı. Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluğuna rağmen kan bağışında bulunan jandarma personeline teşekkür etti.



