YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Jandarmadan Kaymakam Koşal’a nezaket ziyareti

Jandarmadan Kaymakam Koşal’a nezaket ziyareti

KARS HABERLERİ  | 15.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Jandarma Teşkilatının 181.

Jandarmadan Kaymakam Koşal’a nezaket ziyareti

Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanı Aytaç Çetinkaya öncülüğündeki heyet, Kaymakam Recep Koşal’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak, çiçek takdim etti.
Ziyaretlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya ve beraberindeki İlçe Jandarma personeline teşekkür eden Kaymakam Recep Koşal, Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Jandarma Teşkilatı ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güveni için canı pahasına büyük bir fedakârlık ve üstün bir görev anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmektedir. Vatan savunmasında, bölünmez bütünlüğümüzün korunmasında, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün bir hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Mukaddes vatan görevini büyük bir özveri, cesaret ve kahramanca yerine getirirken, şehit olan askerlerimiz, milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, halen görevde olan Jandarma Teşkilatı mensuplarına, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize görevlerinde başarılar, sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum.” dedi.
“İlçe Jandarma Komutanlığımız da Büyük bir Fedakârlıkla ve Gayretle Vazife İcra Etmektedir”
Kaymakam Koşal, “Emniyet teşkilatıyla birlikte toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki en temel unsurlardan olan Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Jandarma Teşkilatımız, kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleri ile milletimizin takdirini kazanmıştır. Her geçen gün kendisini geliştirerek ülkemizde huzur ve güvenliğin temininde çok takdir edilecek bir yere ulaşmıştır. İlçe Jandarma Komutanlığımız da büyük bir fedakârlıkla ve gayretle vazife icra etmektedir. Ülkemizde, modern teknolojinin tüm imkânlarına sahip olan Jandarma Teşkilatı; büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde en üst düzeyde verimliliği alabilecek şekilde çalışmaktadır.
Bu vesileyle, bir kez daha görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, halen görevde olan Jandarma Teşkilatı mensuplarına, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize görevlerinde başarılar, sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum“ ifadelerini kullandı.

Jandarmadan Kaymakam Koşal’a nezaket ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Kars Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
02:31
Sabah
04:29
Öğle
12:13
İkindi
16:12
Akşam
19:47
Yatsı
21:36

Kars Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Saglık Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.