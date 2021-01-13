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Jandarmadan ‘kaza’ çalıştayı

13.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekiplerince, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.Özellikle Çarşamba ve çevre ilçelerinde sıklıkla yaşanan traktör-patpat kazalarını önlemek amacıyla ve ölü-yaralı sayısını en aza indirebilmek maksadıyla tarım araçlarının güvenli kullanılması projesi kapsamında Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ziyaret edilerek brifing verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekiplerince, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.
Özellikle Çarşamba ve çevre ilçelerinde sıklıkla yaşanan traktör-patpat kazalarını önlemek amacıyla ve ölü-yaralı sayısını en aza indirebilmek maksadıyla tarım araçlarının güvenli kullanılması projesi kapsamında Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ziyaret edilerek brifing verildi. Ziyarette en kısa sürede çiftçilerin var olan eksiklerini tamamlaması ve eksiğin olmaması yönünde mesajlar gönderilmesine karar verildi.
Yapılan çalıştay ile birlikte kaza ve can kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

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