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Jandarmadan kenevir operasyonu

OSMANİYE HABERLERİ  | 18.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Osmaniye’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye il Jandarma Komutanlığınca Merkez ilçede Y.Ç.

Jandarmadan kenevir operasyonu

Osmaniye’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye il Jandarma Komutanlığınca Merkez ilçede Y.Ç. ve S.A. isimli şahısların Amanoslar bölgesinde ormanlık alanlarda ve ikametgâhlarında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.Ç. ve S.A. nın ev ve eklentileri ile ormanlık alanda arama yaptı. Ev ve ormanlık alanlarda aramada özel eğitimli narkotik köpeği Örtü de kullanıldı. Aramalar sonucunda, 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Jandarmadan kenevir operasyonu

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Merkez
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Merkez
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Merkez
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Poyraz Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
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