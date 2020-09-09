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Jandarmadan kenevir ve esrar baskını

SAMSUN HABERLERİ  | 09.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 97 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 185 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, 97 kök kenevir bitkisi, 2 bin 185 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.Konu ile ilgili olarak Tekkeköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şahıs hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Jandarmadan kenevir ve esrar baskını

Samsun’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 97 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 185 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, 97 kök kenevir bitkisi, 2 bin 185 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak Tekkeköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şahıs hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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