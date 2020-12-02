YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Jandarmadan kış lastiği denetimi

Jandarmadan kış lastiği denetimi

ARDAHAN HABERLERİ  | 02.12.2020 20:39 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında, jandarma ekipleri denetim yaptı.

Türkiye genelinde 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında, jandarma ekipleri denetim yaptı. Sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından önem arz eden uygulama kent merkezi ve ilçelerde trafik timleri ile gerçekleştirildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye genelinde soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Özel Denetim (Kış Lastiği)" uygulaması düzenlendi.
Kentin çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler kış lastiği takmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer denetimlerin il ve ilçe genelinde kış boyunca devam edeceğini belirtti. Ekipler ayrıca, kış lastiği kullanımının önemi hakkında araç şoförlerini bilgilendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞampiyonlar Ligi tarihine geçti!Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
1/

Ardahan Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:11
Öğle
12:04
İkindi
14:26
Akşam
16:48
Yatsı
18:14

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.