Jandarmadan ’kış lastiği’ denetimi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, "Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganı çerçevesinde il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Düzce’de jandarma ekipleri trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri il genelinde” Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganı kapsamında denetim gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçları ile işletme, fabrikalara personel taşıyan servis araçlarına yönelik düzenlenen uygulama kapsamında, araçlar ve sürücüler denetlendi. Uygulama kapsamında ayrıca yetki ve özel izin belgesi almadan ve kış lastiği takmadan taşımacılık yapan araç sahipleri de kontrol edildi. Eksiği bulunan araç sahiplerine gerekli uyarıları yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere ise para cezası uyguladı.

Uygulama hakkında yapılan açıklamada, “Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik kazalarını engelleme veya en aza indirilmesi amacıyla Düzce ili genelinde vatandaşlarımızın güvenli ve emniyetli şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlere devam edileceği bildirilerek, güvenli ve kazasız yolculuklar dileriz” denildi.

