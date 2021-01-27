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Jandarmadan kış yastiği ve Covid-19 uyarısı

27.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan kış yastiği ve Covid-19 uyarısı

Türkiye’de her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda olması zorunlu olan kış lastiği uygulaması başlaması nedeniyle Malatya’nın Yeşilyurt ilçe jandarma trafik timleri, kış lastiği denetimi ve yanında covid-19 denetimini yoğunlaştırdılar.Yeşilyurt jandarma trafik timleri, Malatya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde gerçekleştirilen kış lastiği uygulamasında ticari amaçlı yolcu ile yük taşıyan araçlar tek tek durdurularak kış lastiği uygulaması yapıldı.

Türkiye’de her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda olması zorunlu olan kış lastiği uygulaması başlaması nedeniyle Malatya’nın Yeşilyurt ilçe jandarma trafik timleri, kış lastiği denetimi ve yanında covid-19 denetimini yoğunlaştırdılar.
Yeşilyurt jandarma trafik timleri, Malatya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde gerçekleştirilen kış lastiği uygulamasında ticari amaçlı yolcu ile yük taşıyan araçlar tek tek durdurularak kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygulama esnasında sürücü ve şoförlere kış şartlarında araç kullanımı hakkında teknik bilgiler verildi. Sürücü ve şoförlere tedbirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, ani durup kalkma yapmamaları ve takip mesafesini korumaları noktasında uyarılarda bulunuldu.
Ayrıca uygulamada durdurulan araçlarda yolcu olarak bulanan vatandaşlara Covid-19 kapsamında sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları hakkında uyarlarda bulunuldu. Jandarma tarafından hazırlanan kış şartlarında araç kullanma ile ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtılarak kış lastiği takmayan araçlara cezai işlem gerçekleştirildi.

Jandarmadan kış yastiği ve Covid-19 uyarısı

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