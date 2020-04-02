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Jandarmadan korona virüs denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri Samsun’a giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşini ölçüyor.Samsun’da korona virüs salgınına karşı geniş kapsamlı denetimler devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri Samsun’a giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşini ölçüyor.
Samsun’da korona virüs salgınına karşı geniş kapsamlı denetimler devam ediyor. Jandarma ekipleri Samsun’un giriş ve çıkışlarında vatandaşların ateşini ölçüyor, alınacak tedbirler hakkında bilgilendiriyor.
Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evde kal" çağrısında bulundu. Yapılan paylaşımda "Unutmayalım ki, kendini korursan herkesi korursun" ifadelerine yer verildi.

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