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Jandarmadan korona virüs denetimi

VAN HABERLERİ  | 01.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sorumluluk bölgesindeki yerleri denetledi.İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 30 Eylül’de kapsamlı bir genelge daha gönderdi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sorumluluk bölgesindeki yerleri denetledi.
İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 30 Eylül’de kapsamlı bir genelge daha gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istenildi. Bu kapsamda İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki kırsal mahallelerde araçlarda, marketlerde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

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