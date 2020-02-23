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Jandarmadan kumar ve alkol uygulaması

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Balıkesir ve ilçelerin de jandarma ekipleri 840 personelin katılımı ile yasa dışı kumar ve alkol denetimi yaptı.

Jandarmadan kumar ve alkol uygulaması

Balıkesir ve ilçelerin de jandarma ekipleri 840 personelin katılımı ile yasa dışı kumar ve alkol denetimi yaptı. Jandarmanın yaptığı uygulamada 9 bin 890 kişiye GBT uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 223 ekip, 840 personel ve 3 köpeğin katıldığı 3 aşamalı olarak icra edilen"Huzur ve Güven" Ya sa dışı Bahis, Kumar ve Oyun Makineleri ve Alkol uygulaması kapsamında; bin 50 umuma açık yerde yapılan uygulamada 2 işyeri hakkında 2 bin 579 TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri 9 bin 890 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 33 kişi yakalandı.
Yakalanan bu şahıslardan 5 ’i gözaltına alındı. Adli ve idari işlem uygulanan 17 kişiye 11 bin 992 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin uygulaması esnasında 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 gram sentetik uyuşturucu, 150 paket bandrolsüz sigara, 2 deste oyun kağıdı ve 110 TL para ele geçirildi.

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