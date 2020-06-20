YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Jandarmadan "kuş dili" ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

Jandarmadan "kuş dili" ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

GİRESUN HABERLERİ  | 20.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Jandarmadan "kuş dili" ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çanakçı ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili" ile maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "ıslık dili", İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyarı amaçlı kullanıldı.

"Islık dili"nin çıkış noktası olan Kuşköy'deki ekipler, önce maske ve sosyal mesafe konularında anonsla uyarı yaptı. Aynı uyarılar daha sonra ıslık dili ile kaydedilmiş olan ses kaydıyla jandarma aracından anons edildi.

Anonsta, köy sakinlerinden sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları istendi, uymayanlara idari yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Jandarma ekiplerinin uyarı yaptığı anlara ilişkin görüntüler, Çanakçı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Giresun Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
02:47
Sabah
04:48
Öğle
12:33
İkindi
16:33
Akşam
20:09
Yatsı
22:00

Giresun Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Gökçe Eczanesi
Merkez
Hülya Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sefa Eczanesi
Merkez
Candan Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında bayram şekeri dağıttılar

Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında bayram şekeri dağıttılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.