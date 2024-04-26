Jandarma’dan magandalara geçit yok

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde düğün ve benzeri eğlencelerde denetim yaptı. 2024 yılının başından bu yana yapılan denetimlerde çeşitli eğlencelerde silahla ateş eden 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ateş edilen 13 tabanca ve 5 av tüfeği ise jandarma tarafından ele geçirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas İl Jandarma Komutanlığı, yayınlanan duyuruda:

“Sivas İl Jandarma Komutanlığınca düğün vb. eğlencelerde “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” anlayışıyla, 2024 yılı içerisinde silahla ateş ettiği tespit edilen (28) şahıs hakkında adli işlem başlatılmış ve (13) tabanca, (5) av tüfeği ele geçirilmiştir. Ayrıca sorumluluk bölgemizdeki tüm muhtarlara SMS gönderilerek bilgilendirme yapılmıştır. Sivas İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik düğün ve eğlence evlerini cenaze evlerine çevirmemeleri ve silah atılmaması amacıyla tüm tedbirler kararlık ve gayretle sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadelerine yer verildi.





