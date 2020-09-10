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Jandarma’dan Maske, Sosyal Mesafe ve Müzik Denetimi

MUĞLA HABERLERİ  | 10.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Jandarma ekipleri “Covid-19 Tedbirleri” konulu genelge kapsamında gece yarısından sonra müzik yayını yapan işletmelere yönelik denetim yaptı.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Jandarma ekipleri “Covid-19 Tedbirleri” konulu genelge kapsamında gece yarısından sonra müzik yayını yapan işletmelere yönelik denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgede restoran, kafeterya gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına izin verilmeyeceği belirtildi.
Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin İlçenin en yoğun olduğu Hisarönü barlar sokağında denetim ve uyarılarda bulundu.
Çoğunluğu yabancı turistlerin gittiği restoran ile barlar saat 24.00’e kadar canlı müzik yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin olduğu mekanlarda gece yarısından sonra müzik yayını sonlandırıldı. Müziğin kapatılmasına rağmen müşteriler mekanlarda oturmaya devam etti.
Eğlence merkezlerinden çıkan yabancı turist ve birçok kişinin maske taktığı, sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

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