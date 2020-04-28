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Jandarmadan motosiklet ve araçlara radarlı denetim

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma Trafik Timleri il genelinde araç ve motosikletlere radarla hız denetimi yaptı.

Jandarmadan motosiklet ve araçlara radarlı denetim

Balıkesir’de jandarma Trafik Timleri il genelinde araç ve motosikletlere radarla hız denetimi yaptı. Jandarma Trafik timleri 33 araca 25 bin 366 TL, 37 Motosiklet sürücüsüne de 21 bin 429 TL idari para cezası uyguladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla "Radarla Hız Kontrolü" ve "Motosiklet Kontrolü" özel denetim faaliyeti icra edilmiştir.
Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, 33 araca 25 bin 366 TL idari para cezası uygularken, Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda ise, 37 motosiklete 21 bin 439 TL. idari para ceza uygulanırken, 8 motosiklet trafikten men edildi.

Jandarmadan motosiklet ve araçlara radarlı denetim

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