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Jandarmadan nefes kesen tatbikat

İHA İHA
08.05.2024 10:53
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Ordu’da jandarma ekipleri tarafından gerçeğini aratmayan yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Jandarmadan nefes kesen tatbikat

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ekipleri, Ulubey ilçesindeki Ohtamış Şelalesi’nde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat gereği, araç ulaşımının olmadığı bir tepede mahsur kalan yaralılar için kurtarma operasyonu düzenlendi. Tatbikatta, dağcılık ipleri ile tesis kurularak, yaralılar sedye ile metrelerce uzaklıktaki güvenli alana taşındı. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Ekiplerin, olması muhtemel olaylar karşı bu tür tatbikatları sıklıkla gerçekleştireceği öğrenildi.

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