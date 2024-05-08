Jandarmadan nefes kesen tatbikat

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ekipleri, Ulubey ilçesindeki Ohtamış Şelalesi’nde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat gereği, araç ulaşımının olmadığı bir tepede mahsur kalan yaralılar için kurtarma operasyonu düzenlendi. Tatbikatta, dağcılık ipleri ile tesis kurularak, yaralılar sedye ile metrelerce uzaklıktaki güvenli alana taşındı. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Ekiplerin, olması muhtemel olaylar karşı bu tür tatbikatları sıklıkla gerçekleştireceği öğrenildi.





