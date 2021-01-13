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Jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden eğitim

13.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere eğitim verildi.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edilemediğinden, 375 öğrenciye EBA üzerinden trafik ile ilgili tanımlar, yaya ve yolcu hareket tarzları, emniyet kemerinin önemi ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildi.Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, trafik bilincini arttırmak amacıyla öğrencilere yönelik farkındalık çalışmalarına ve trafik eğitimi faaliyetlerine hassasiyetle devam edileceği kaydedildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere eğitim verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edilemediğinden, 375 öğrenciye EBA üzerinden trafik ile ilgili tanımlar, yaya ve yolcu hareket tarzları, emniyet kemerinin önemi ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, trafik bilincini arttırmak amacıyla öğrencilere yönelik farkındalık çalışmalarına ve trafik eğitimi faaliyetlerine hassasiyetle devam edileceği kaydedildi.

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