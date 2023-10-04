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Jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi

04.10.2023 11:26 | Son Güncelleme:
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Mersin’de jandarma ekipleri, öğrencilere siber suçlarla ilgili farkındalık eğitimi vermeye devam ediyor.

Jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Akdeniz ilçesi Sabiha Çiftçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, internet dolandırıcılığı, parola güvenliği ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verdi.

Ekipler, icra edilen eğitim ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor.

Jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi

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