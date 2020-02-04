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Jandarmadan okul çevresinde denetim

MUĞLA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:12 | Son Güncelleme

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanında bulunan okulların çevresinde ve servis araçlarında ‘Huzur ve güven’ uygulaması gerçekleştirdi.Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki okullarda ve servis araçlarında çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek ve kararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasına yönelik 369 personel ile denetim gerçekleştirdi.Saban saat 07.00’da başlayan denetimler akşam saat 21.00’a kadar devam etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanında bulunan okulların çevresinde ve servis araçlarında ‘Huzur ve güven’ uygulaması gerçekleştirdi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki okullarda ve servis araçlarında çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek ve kararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasına yönelik 369 personel ile denetim gerçekleştirdi.
Saban saat 07.00’da başlayan denetimler akşam saat 21.00’a kadar devam etti. Okul çevrelerinde ve servis araçlarında gerçekleştirilen denetimlerde kadın jandarma ekipleri de görev alırken, 369 personel denetimde görev aldı.
Uygulamada 6 bin 023 şahıs, 2 bin 222 araç sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı. 10 araç trafikten men edilirken, 45 sürücüye 26 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.

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