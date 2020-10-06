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Jandarmadan okul servislerine denetim

KARABÜK HABERLERİ  | 06.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okul servislerine denetim yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince yeni tip korona virüs ile etkin mücadele kapsamında, öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları ve şoförleri denetlendi.

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okul servislerine denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince yeni tip korona virüs ile etkin mücadele kapsamında, öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları ve şoförleri denetlendi. Denetleme sonucunda Covid-19 tedbirleri, trafik kuralları ve okul servis yönetmeliği hakkında şoförlere bilgilendirme eğitimi verildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurullarca alınan kararlar ile trafik kurallarına uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollere hassasiyetle devam edileceği bildirildi.

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