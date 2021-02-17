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Jandarmadan örnek davranış

17.02.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan örnek davranış

Aşırı kar nedeniyle ilaçlarını alamayan Zeynep Çulha’nın yardımına Samsun İl Jandarma ekipleri yetişti.Tüm Türkiye kar yağışının etkisi altında.

Aşırı kar nedeniyle ilaçlarını alamayan Zeynep Çulha’nın yardımına Samsun İl Jandarma ekipleri yetişti.
Tüm Türkiye kar yağışının etkisi altında. Samsun’da bulunan kırsal mahallelere ise yoğun yağış nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Asarcık ilçesi Çulhanoğlu Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Çulha yoğun kar yağışı nedeniyle ilaçlarını temin edemedi. Zeynep Çulha’nın yardımına ise Samsun İl Jandarma ekipleri yetişti.
Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın! Asarcık Çulhaoğlu Mahallesi’nde aşırı kar yağışı nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen ve yardım edecek kimsesi de olmayan Zeynep Çulha isimli vatandaşımızın yardımına koşarak, ilaçlarını evine kadar ulaştıran jandarma personelimize teşekkür ederiz" denildi.

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