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Jandarma’dan örnek davranış

22.02.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, yaşlı bir çiftin sobada yakmak üzere kullanacakları odunları kırarak evlerine kadar taşıdılar.Salıpazarı ilçesine bağlı Kocalar Mahallesi’nde, zorlu kış şartlarında Jandarma ekipleri yaşlı vatandaşlara yardım elini uzattı.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, yaşlı bir çiftin sobada yakmak üzere kullanacakları odunları kırarak evlerine kadar taşıdılar.
Salıpazarı ilçesine bağlı Kocalar Mahallesi’nde, zorlu kış şartlarında Jandarma ekipleri yaşlı vatandaşlara yardım elini uzattı. Kocalar Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı çiftin evlerinde sobayla ısındıklarını öğrenen jandarma ekipleri, sobada kullanmak üzere odun kırarak evlerine kadar taşıdılar.
Yaşlı çift, odunlarını evlerine kadar taşıyan jandarma personeline teşekkür ederek, hayır duası ettiler.

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