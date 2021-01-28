YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Jandarmadan sahte içki imal edilen eve operasyon

Jandarmadan sahte içki imal edilen eve operasyon

28.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jandarmadan sahte içki imal edilen eve operasyon

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri sahte içki imal edildiğini tespit ettikleri bir eve yaptıkları operasyonda sahte alkol ve içki yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde Bandırma ilçesinde sahte/kaçak içki imal ettiği tespit edilen H.T.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri sahte içki imal edildiğini tespit ettikleri bir eve yaptıkları operasyonda sahte alkol ve içki yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde Bandırma ilçesinde sahte/kaçak içki imal ettiği tespit edilen H.T. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada;25 litre sahte/kaçak alkol ve 8 adet içki yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:13
Öğle
13:26
İkindi
16:06
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Dinç Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
İhsaniye Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Balıkesir’de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 7 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 7 aranan şahsı yakaladı

Edremit’te soba üzerinde kurumaya konan eşyalar evi yakıyordu

Edremit’te soba üzerinde kurumaya konan eşyalar evi yakıyordu

Marmara Adası yapay resif projesine onay çıktı

Marmara Adası yapay resif projesine onay çıktı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Erdek’te ’Geri Dönüşüm’ projesi

Erdek’te ’Geri Dönüşüm’ projesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.