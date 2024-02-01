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Jandarmadan sahte zeytin yağı ve kaçak gıda maddesi operasyonu

İHA İHA
01.02.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bir ton 120 kilogram sahte zeytinyağı ile birlikte yüzlerce kilo kaçak gıda maddesi ele geçirildi.

Jandarmadan sahte zeytin yağı ve kaçak gıda maddesi operasyonu

Olay, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri N.B., isimli şahsın sahte zeytinyağı sattığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerinde harekete geçen ekipleri şüphelinin kullandığı aracı takibe aldı. Ardından aracı durduran ekipler yaptıkları aramada bir ton 120 kilogram sahte zeytinyağı, 970 kilo domates salçası, 63 kilo tereyağı, 104 kilo dil peyniri, 30 kilo siyah zeytin, 130 kilo tulum peyniri, 20 adet kangal sucuk ve 8 kilo lor peyniri ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan N.B.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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