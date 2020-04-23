YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Jandarmadan şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Jandarmadan şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi

SİİRT HABERLERİ  | 23.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin çocuklarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.Ekipler, Siirt merkez ve merkeze bağlı Sağırsu köyünde yaşayan şehit çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyarette bulundu.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin çocuklarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Ekipler, Siirt merkez ve merkeze bağlı Sağırsu köyünde yaşayan şehit çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyarette bulundu. Ekipler tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklar da hediyeler için jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etkinliğe Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Altındağ’dan Ankaralı çiftçilere destek

Altındağ’dan Ankaralı çiftçilere destek

Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Siirt Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:19
Öğle
12:16
İkindi
16:00
Akşam
19:02
Yatsı
20:25

Siirt Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Çarşı Eczanesi
Merkez
Köşker Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Siirtli öğrenciler bardakla ritim tutup türkü söyledi

Siirtli öğrenciler bardakla ritim tutup türkü söyledi

Aracın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Aracın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.