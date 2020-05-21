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Jandarmadan şehitlere özel hassasiyet

MALATYA HABERLERİ  | 21.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından sorumluluk alanında ikamet eden şehitlerin anısını karakolda şehit köşesi oluşturuldu.İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce’nin talimatlarıyla, merkez ilçe Yeşilyurt Gözene Mahallesine kayıtlı olan ve 1994 yılında Mardin Dargeçitte bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Kaya ile yine Gözene Mahallesine kayıtlı olan ve 2016 yılında Mardin Nusaybin’de teröristlerce el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç için karakolda şehit köşesi oluşturuldu.Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Şehit Mustafa Kaya’nın ağabeyi Seyit Kaya’ya ve Şehit Mehmet Kılınç’ın babası Tayyar Kılınç’a Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından birer adet şehit portresi armağan edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından sorumluluk alanında ikamet eden şehitlerin anısını karakolda şehit köşesi oluşturuldu.
İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce’nin talimatlarıyla, merkez ilçe Yeşilyurt Gözene Mahallesine kayıtlı olan ve 1994 yılında Mardin Dargeçitte bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Kaya ile yine Gözene Mahallesine kayıtlı olan ve 2016 yılında Mardin Nusaybin’de teröristlerce el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç için karakolda şehit köşesi oluşturuldu.
Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Şehit Mustafa Kaya’nın ağabeyi Seyit Kaya’ya ve Şehit Mehmet Kılınç’ın babası Tayyar Kılınç’a Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından birer adet şehit portresi armağan edildi.

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