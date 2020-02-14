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Jandarmadan servis şoförlerine trafik semineri

SAKARYA HABERLERİ  | 14.02.2020 17:51 | Son Güncelleme

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte düzenlediği ‘Okul Servis Sürücüleri Bilgilendirme ve Bilinçlendirme’ eğitim semineri verildi.Seminere Erenler İlçesi sınırlarında öğrenci taşımacılığı yapan okul servis sürücüleri katıldı.

Jandarmadan servis şoförlerine trafik semineri

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte düzenlediği ‘Okul Servis Sürücüleri Bilgilendirme ve Bilinçlendirme’ eğitim semineri verildi.
Seminere Erenler İlçesi sınırlarında öğrenci taşımacılığı yapan okul servis sürücüleri katıldı. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Erenler Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinde, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Eğitim Timi tarafından; trafikle ilgili tanımlar, trafik kuralları, öğrenci indirme - bindirme kuralları, sürücünün ve rehber personelin uyması gereken kurallar, güvenli sürüş kuralları ve diğer konularda seminer ve eğitim verildi.

Jandarmadan servis şoförlerine trafik semineri

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