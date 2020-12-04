YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

MUŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 16:05 | Son Güncelleme

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mermi ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında 2 Aralık 2020 günü operasyon yapıldığı belirtildi.

Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mermi ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında 2 Aralık 2020 günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; 1 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 90 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 38 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞampiyonlar Ligi tarihine geçti!Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'

Muş Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
05:41
Sabah
07:09
Öğle
12:09
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Muş Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Akbey Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Özlem Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.