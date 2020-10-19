YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan silah operasyonu

ÇORUM HABERLERİ  | 19.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İskilip İlçesi’nde yapılan operasyonda 2 tabanca ile 3 adet tüfek ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslar, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Jandarma’dan silah operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İskilip İlçesi’nde yapılan operasyonda 2 tabanca ile 3 adet tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslar, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. KOM şube ekipleri, bu kapsamda İskilip ilçesinde bir şahsın evinde silah olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreste arama yapan jandarma ekipleri 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma olarak tabir edilen av tüfeği, 8 adet tabanca fişeği ile 66 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas’a sevk edildi
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas’a sevk edildi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Başkan Arslan muhtarları unutmadı
Başkan Arslan muhtarları unutmadı
Manisa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Manisa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu

Çorum Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:30
İkindi
15:31
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Çorum Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Vali Çiftçi’den Başkan Ünlü’ye ziyaret
Vali Çiftçi’den Başkan Ünlü’ye ziyaret
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Osmancık'ta Vatandaşın PTT Çilesi
Osmancık'ta Vatandaşın PTT Çilesi
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.