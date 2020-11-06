Jandarmadan silah operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ile mühimat ele geçirildi.

Mecitözü ilçesine bağlı bir köyde kaçak silah satışı yaptığını belirleyen Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri köye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet Ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 47 adet kalaşnikof mühimmatı, 5 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 4 adet kalaşnikof şarjörü ile 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el koyan jandarma ekipleri şüpheli şahsıda gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığında yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

