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Jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.12.2020 15:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ekmek ve mama verdi.Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan Kabaklar ve Katrandağı köylerine yakın arazilerde bulunan yavru köpekler için köpek maması ve ekmekleri araziye bıraktılar.

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ekmek ve mama verdi.
Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan Kabaklar ve Katrandağı köylerine yakın arazilerde bulunan yavru köpekler için köpek maması ve ekmekleri araziye bıraktılar. Ayrıca yaban hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara da ekmek dağıtımı yapıldı. Emet ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu uygulamayı belirli aralıklarla yapmaya devam edeceği bildirildi.

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