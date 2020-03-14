YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.03.2020 09:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 şüpheliyi yakaladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan R.A., O.B., F.Ö.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 şüpheliyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan R.A., O.B., F.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslara yönelik icra edilen aramalarda; 47 adet sikke, 108 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet dramel seti, 1 adet dedektör kolu ve 1 adet dedektör bataryası ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da Korona seferberliği

Antalya’da Korona seferberliği

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
13:23
İkindi
16:43
Akşam
19:21
Yatsı
20:38

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

(Özel) Balıkesir’de yabanî hayvan popülasyonu açıklandı

(Özel) Balıkesir’de yabanî hayvan popülasyonu açıklandı

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.