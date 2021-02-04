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Jandarma’dan tarihi eser operasyonu

04.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Jandarma’dan tarihi eser operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Ortaköy ilçesi’nde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı’nca konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "Ortaköy ilçe merkezinde ikamet eden şüpheli bir şahsın tarihi niteliği olan eserleri satmaya çalıştığı yönünde alınan bilgi üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tek kulplu testi, 10 adet sikke, 1 adet kama, 29 adet tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 48 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir" denildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Ortaköy ilçesi’nde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı’nca konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "Ortaköy ilçe merkezinde ikamet eden şüpheli bir şahsın tarihi niteliği olan eserleri satmaya çalıştığı yönünde alınan bilgi üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tek kulplu testi, 10 adet sikke, 1 adet kama, 29 adet tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 48 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir" denildi.

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